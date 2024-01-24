Материалы с тегом «Анна Калинская»
Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Теннисистка из России Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Спортсменка в трёх партиях уступила в четвертьфинальном матче Australian Open в Мельбурне. Поединок завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу китайской теннисистки, которая на турнире имеет 12-й номер посева из-за её...
24 января 2024
Россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира Australian Open
Теннисистка из России Анна Калинская впервые в своей карьере вышла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии по теннису. В очном поединке она одолела соперницу из Италии Ясмине Паолини. В первой партии россиянка сделала на один брейк больше соперницы и добилась победы со счётом 6:4. Во втором сете...
22 января 2024
Украинка Калинина отказалась пожать руку Калинской после теннисного матча
Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от традиционного рукопожатия с российской спортсменкой Анна Калинской после матча первого круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). По окончании встречи спортсменка из России подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако...
4 апреля 2023
Россиянка Калинская обыграла украинку Калинину на турнире в США
Теннисистка Анна Калинская из России одержала победу над соперницей с Украины Ангелиной Калининой в первом круге турнира WTA в Чарльстоне (США), сообщила газета «Спорт-Экспресс». Калинская обыграла украинскую теннисистку со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир длился два часа. На счету российской...
4 апреля 2023