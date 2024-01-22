Мельбурн, Австралия, 22 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Теннисистка из России Анна Калинская впервые в своей карьере вышла в ¼ финала открытого чемпионата Австралии по теннису. В очном поединке она одолела соперницу из Италии Ясмине Паолини.

LUKAS COCH/ EPA/TASS Теннисистка Анна Калинская

В первой партии россиянка сделала на один брейк больше соперницы и добилась победы со счетом 6:4. Во втором сете преимущество россиянки оказалось более уверенным. Она вела игру и без проблем довела встречу до победы — 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Россиянка занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В ¼ финала Калинская встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь из Китая и француженкой Осеан Доден.

Анна Калинская осталась последней из представителей России в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка ни разу не выигрывала турниры большого шлема в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open стал для неё лучшим результатом. До этого Анна Калинская не проходила далее второго круга на всех соревнованиях.

Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

Как сообщало ИА Регнум, ранее другая представительница России Мирра Андреева проиграла 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 2:6.