Чарлстон, США, 4 апреля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Теннисистка Анна Калинская из России одержала победу над соперницей с Украины Ангелиной Калининой в первом круге турнира WTA в Чарльстоне (США), сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Калинская обыграла украинскую теннисистку со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир длился два часа. На счету российской спортсменки эйс, две двойные ошибки и шесть из девяти реализованных брейк-пойнтов.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Калинская во втором круге турнира сыграет с Ализе Корне из Франции. Призовой фонд WTA Credit One Charleston Open составляет 780 637 долларов.

2 апреля теннисист Даниил Медведев из России выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, обыграв в финале Янника Синнера (Италия) со счётом 7:5, 6:3.