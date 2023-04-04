Чарлстон, США, 4 апреля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от традиционного рукопожатия с российской спортсменкой Анна Калинской после матча первого круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance/TASS Украинская теннисистка Ангелина Калинина

По окончании встречи спортсменка из России подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако вместо этого украинка сразу пошла собирать свои вещи. После этого Калинская пожала руку судье матча и направилась к своему креслу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Калинская обыграла украинку Калинину в матче первого круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Соперницы провели на корте два часа.

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6 марта ещё одна украинская теннисистка Марта Костюк также отказалась пожать руку российской спортсменке Варваре Грачевой после финала турнира категории WTA-250, проходившего в Остине (США). Спортсменки также отказались от совместного фото во время церемонии награждения и не стали говорить друг о друге на послематчевой пресс-конференции.