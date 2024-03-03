Материалы с тегом «Алина Кабаева»
Фестиваль «Алина»-2024 собрал в Сириусе более 350 участников из 14 стран
Более 350 участников из 14 стран приехали на фестиваль художественной гимнастики «Алина», который прошёл 2 марта на федеральной территории «Сириус». Фестиваль, организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой, состоялся в 13-й раз. В этом году его темой стала дружба разных стран и народов...
3 марта 2024
Кабаева: спортсмены из России должны иметь право выступать под своим флагом
Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева. Таким образом она прокомментировала решение исполнительного комитета Международной...
20 июля 2023