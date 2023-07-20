Кабаева: спортсмены из России должны иметь право выступать под своим флагом
Кабаева оценила решение FIG по допуску российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе
Москва, 20 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева.
Таким образом она прокомментировала решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Олимпийская чемпионка приветствовала решение Международной федерации гимнастики о допуске, но подчеркнула, что этого недостаточно.
«Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом», — приводит слова Кабаевой Telegram-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».
Она подчеркнула, что монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима, вмешательство политики в спорт разрушает его. Также Кабаева указала, что параллельно необходимо создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики.
Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.
В FIG подчеркнули, что любой атлет, желающий получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года. Это также распространяется и на квалификационные турниры к Олимпиаде-2024 в Париже.
В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.
В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что подписание спортсменами деклараций с осуждением спецоперации ради допуска к международным соревнованиям является «красной чертой».