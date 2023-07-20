Москва, 20 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева.

Небесная грация / SkyGrace Алина Кабаева

Таким образом она прокомментировала решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка приветствовала решение Международной федерации гимнастики о допуске, но подчеркнула, что этого недостаточно.

«Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом», — приводит слова Кабаевой Telegram-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Она подчеркнула, что монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима, вмешательство политики в спорт разрушает его. Также Кабаева указала, что параллельно необходимо создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

В FIG подчеркнули, что любой атлет, желающий получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года. Это также распространяется и на квалификационные турниры к Олимпиаде-2024 в Париже.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.

В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что подписание спортсменами деклараций с осуждением спецоперации ради допуска к международным соревнованиям является «красной чертой».