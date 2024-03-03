Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Более 350 участников из 14 стран приехали на фестиваль художественной гимнастики «Алина», который прошёл 2 марта на федеральной территории «Сириус».

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Фестиваль, организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой, состоялся в 13-й раз. В этом году его темой стала дружба разных стран и народов.

«Мы живём на одной планете, но мы, конечно, все очень разные. И каждый народ должен иметь возможность жить мирно, согласно своим традициям и культуре. Нет таких задач, которые нельзя решить вместе!» — заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева на открытии фестиваля.

Участники выступали в Академии художественной гимнастики «Небесная грация». Они приехали из 23 регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Германии, Казахстана, Китая, Киргизии, Мексики, Сербии, Узбекистана и Кубы.

Впервые на шоу прибыли и спортсменки из Республики Конго. По словам гимнастки Нзусси Талды Рут, в России их приняли «как королев» и во всём помогали.

Кроме того, выступить на фестивале пригласили дети с особенностями развития.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Сириусе состоялась официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Его главная тема — «Мир меняется, потому что меняюсь я».