Материалы с тегом «Александр Усс»
Экс-губернатор Красноярского края Усс стал сенатором от региона
Депутаты законодательного собрания Красноярского края наделили Александра Усса полномочиями сенатора Российской Федерации от региона. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания. «Александр Усс наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края», —...
8 июня 2023
Песков не исключил переход Усса в Совет Федерации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 апреля заявил журналистам, что в Кремле не исключают переход бывшего красноярского губернатора Александра Усса в Совет Федерации. «Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — ответил Песков на вопрос...
21 апреля 2023
Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края Усса
Президент Росси Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Соответствующий указ главы государства опубликован 20 апреля на сайте Кремля. «Постановляю: принять отставку губернатора Красноярского края Усса по собственному желанию», ― говорится в документе...
20 апреля 2023
Путин оценил заслуги Усса в должности губернатора Красноярского края
Президент России Владимир Путин отметил заслуги Александра Усса на посту губернатора Красноярского края. Об этом глава государства заявил 20 апреля в ходе рабочей встрече по видеосвязи провёл с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым, которому он предложил возглавить регион. Об этом...
20 апреля 2023
Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации
Новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал приоритетными вопросы соцподдержки участников спецоперации и их семей в регионе. Об этом он заявил в ходе видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. «С учётом текущей ситуации, Владимир Владимирович, и того внимания, которое Вы...
20 апреля 2023
В пресс-службе Усса назвали слухами сообщения о его скорой отставке
В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса назвали слухами сообщения некоторых СМИ о его скорой отставке. Ранее о таком развитии событий изданию РБК сообщили несколько близких источников. Отмечалось, что на посту его может заменить замминистра финансов Михаил Котюков. Также в...
20 апреля 2023