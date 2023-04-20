Москва, 20 апреля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Александра Усса на посту губернатора Красноярского края. Об этом глава государства заявил 20 апреля в ходе рабочей встрече по видеосвязи провёл с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым, которому он предложил возглавить регион. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Krskstate.ru Александр Усс

«Я только что разговаривал с действующим губернатором, с Уссом Александром Викторовичем. Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть ― Вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы», ― указал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что передача дел пройдёт «в деловом, товарищеском ключе».

«Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена», ― подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Александр Усс заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. В своём Telegram-канале он пояснил, что решение об этом принял после состоявшейся на днях встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Он добавил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.