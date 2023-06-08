Красноярск, 8 июня, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Красноярского края наделили Александра Усса полномочиями сенатора Российской Федерации от региона. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Александр Усс наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за спиной у Усса богатый политический опыт. Он избирался председателем Законодательного собрания региона пять раз подряд, два раза был членом Совета Федерации, также занимал должность губернатора Красноярского края.

Уточняется, что теперь Усс продолжит поддерживать местные инициативы и заниматься вопросами социально-экономического развития края на федеральном уровне.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Соответствующий указ главы государства опубликован 20 апреля на сайте Кремля. Усс ранее подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

20 апреля Александр Усс заявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края. В своём Telegram-канале он пояснил, что решение об этом принял после состоявшейся на днях встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин отметил заслуги Александра Усса на посту губернатора Красноярского края. По его словам, Усс многое сделал для развития края. Путин выразил уверенность, что передача дел пройдёт «в деловом, товарищеском ключе».