Материалы с тегом «Александр Дарчиев»
Дарчиев назвал одну из целей переговоров России и США в Стамбуле
Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. «Речь идёт об избавлении от «токсичного наследия» прежней американской администрации...
9 апреля 2025
РФ на консультациях в Стамбуле предложит США возобновить авиасообщение
Российская делегация на консультациях в Стамбуле предложит США возобновить прямое авиасообщение. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. В разговоре с журналистами Дарчиев напомнил, что сообщение было прервано по инициативе США. «[Восстановление прямого авиасообщения]...
9 апреля 2025