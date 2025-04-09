Стамбул, Турция, 9 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Российская делегация на консультациях в Стамбуле предложит США возобновить прямое авиасообщение. Об этом 9 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В разговоре с журналистами Дарчиев напомнил, что сообщение было прервано по инициативе США.

«[Восстановление прямого авиасообщения] придало бы импульс не только официальным контактам — а сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы на перекладных — но и стимулировало бы бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана», — отметил посол.

Он также указал, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже позволили сторонам продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам двух стран и смягчения режима их поездок.

Как передавало ИА Регнум, российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 10 апреля возглавит Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Новый раунд консультаций будет посвящён нормализации функционирования дипломатических миссий РФ и США.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа, а Путин остается открытым для диалога с Трампом.