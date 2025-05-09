Вашингтон, 10 мая, 2025, 00:39 — ИА Регнум. В отношениях России и США наметились позитивные сдвиги. Их восстановления требует время, заявил 9 мая посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Опыт Второй мировой войны, которая для нашего народа была Великой Отечественной, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, абсолютного зла — нацизма, как никогда востребован в нынешнее турбулентное время, настоятельно требующее восстановления нормальных отношений России и США на основе здравого смысла и общей ответственности за поддержание стабильности и безопасности в мире», — отметил дипломат на торжественном приёме в российском посольстве в США по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отрадно, добавил Дарчиев, что в двусторонних отношениях обозначились позитивные моменты, позволяющие, отталкиваясь от союзничества РФ и США в годы войны, преодолеть накопившееся ранее токсичное наследие.

Как сообщало ИА Регнум, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп через своих помощников обменялись тёплыми поздравлениями с Днём Победы. Об этом 9 мая заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, российская сторона регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине. Контакты не ежечасные, но происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Ушаков пояснил, что это связано с продолжением диалога с новой американской администрацией.

Администрация Трампа начала выстраивать новую линию взаимодействия с РФ, направленную на восстановление двусторонних отношений, разрушенных его предшественником Джо Байденом. В рамках этого процесса уже состоялся ряд дипломатических контактов различного уровня. Положительная динамика в отношениях стала особенно заметна после телефонного разговораПутина и Трампа 12 февраля. Полуторачасовая беседа лидеров двух стран была в том числе посвящена поиску путей урегулирования украинского конфликта. По её итогам стороны договорились поддерживать регулярные контакты и возможности провести личные встречи.