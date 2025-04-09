Анкара, 9 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Речь идёт об избавлении от «токсичного наследия» прежней американской администрации, которая установила жёсткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США», — отметил посол.

Дипломат напомнил, что ещё недавно российско-американские отношения балансировали на грани разрыва. По его мнению, выйти из этого состояния будет непросто.

Дарчиев добавил, что в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой ранее дипломатической собственности. По его словам, уже удалось договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц.

Как сообщало ИА Регнум, второй раунд российско-американских консультаций состоятся в Стамбуле 10 апреля. Делегацию РФ на переговорах возглавит Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

По словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа.