Тюменская область, 17 июля, 2026, 12:32 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Уватском районе Тюменской области состоялось открытие нового многофункционального детского комплекса. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Игровой комплекс разрабатывался как пространство для ребят разных возрастов. Учтены интересы и самых маленьких, и ребят постарше: на площадке размещены маятниковые качели, карусель, балансир, а также развивающий комплекс в виде нефтяного станка-качалки. При создании площадки особое внимание уделено безопасности и комфорту детей: все элементы выполнены из экологичных морозостойких материалов, а игровая зона покрыта резиновым покрытием, которое защищает малышей от ушибов.

Новая площадка является частью инфраструктуры парка Нефтяников в селе Уват — полюбившегося жителям места семейного досуга и отдыха. Общая площадь общественного пространства превышает 20 тысяч квадратных метров, а его комплексное благоустройство последовательно ведется с 2018 года.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Ранее в парке была открыта площадь Нефтяников, центральным арт-объектом которой стала скульптура медведя. Этот образ напоминает о важности сохранения редких животных и о бережном отношении к природе.

Сегодня парк представляет собой единое многофункциональное пространство, где размещены беседка с качелями, теневые навесы, комфортные скамейки, уличный скейт-парк, велопарковки и современная система светодиодного освещения. Архитектурная планировка и инфраструктурные решения полностью адаптированы для удобства маломобильных групп населения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» и ее дочерние предприятия активно поддерживают инициативы, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах присутствия. Компания уделяет большое внимание культурным и образовательным проектам.