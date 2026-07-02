Бузулук, Оренбургская область, 2 июля, 2026, 16:22 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, открыла фотовыставку в городе Бузулук, посвящённую единственной в России полувольной популяции лошади Пржевальского. Экспозиция призвана привлечь внимание к проекту по спасению вида, занесенного в Красную книгу России и имеющего высочайший, нулевой статус редкости.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Природоохранная инициатива реализуется в Оренбургской области при поддержке президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, правительства региона и компании «Роснефть».

Выставка из 30 фото-полотен рассказывает об особенностях и повадках лошадей, иллюстрирует ключевые этапы восстановления редкого вида. Партнерство нефтяников с государственным природным заповедником «Оренбургский» и Центром реинтродукции лошади Пржевальского позволяет обеспечивать животным не только полноценное питание и современное ветеринарное сопровождение, но и способствует развитию фундаментальной науки и эколого-просветительской деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Экспозиция раскрывает красоту бескрайней предуральской степи — естественной среды обитания этих редких животных. На крупноформатных снимках запечатлены коренастые песчано-рыжие обитатели заповедника. Особое внимание уделено жеребятам: один из них появился на свет в прошлом году в День России и получил символичное имя Буравка. Другой жеребенок, родившийся в этом году, был наречен сотрудниками компании именем Восход, что олицетворяет надежду на успешное возрождение популяции в нашей стране.

Открытие экспозиции сопровождалось насыщенной просветительской программой для горожан и активистов «Движения первых». Гости приняли участие в познавательных экскурсиях, а также тематической викторине «Энциклопедия родного края» на знание традиций и истории Оренбуржья. Организаторы разыграли сертификат на посещение Центра реинтродукции лошадей Пржевальского и вручили гостям стильные памятные сувениры с логотипом компании и изображением лошади.

Справка. АО «Оренбургнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Оренбургской области, ведет производственную деятельность более 60 лет. Забота об окружающей среде и сохранение биологического разнообразия являются важными направлениями экологических программ «Оренбургнефти». В рамках сотрудничества с Оренбургским заповедником с 2025 года предприятие опекает жеребёнка лошади Пржевальского.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Лошадь Пржевальского — последний оставшийся на земле вид дикой лошади, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Она была открыта русским путешественником Николаем Пржевальским в 1879 году, а уже к 1960-му полностью исчезла из природы. Несколько десятков особей сохранились только в зоопарках. Сегодня в мире 12 крупных проектов реинтродукции (возвращения в природу). Первый в России проект стартовал в 2015 году в заповеднике «Оренбургский» под патронатом президента России Владимира Путина. К концу 2025 года численность группы на участке «Предуральская степь» выросла до 125 особей.