Оренбург, 7 мая, 2026, 14:54 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой актив «Роснефти» в Приволжье, в преддверии Дня Победы организовала масштабную патриотическую акцию «Память поколений», в которой приняли участие школьники региона и молодежь из «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В ходе творческого конкурса ребята подготовили видеоролики, в которых они читали произведения о Великой Отечественной войне и любви к Родине таких авторов, как Сергей Михалков, Булат Окуджава, Римма Казакова, Алим Кешоков, Сулейман Муллабаев и других.

Для финалистов конкурса нефтяники провели тематическую викторину и мастер-класс по созданию брошей для ветеранов Великой Отечественной войны. Дети также написали письма с пожеланиями и искренними словами благодарности ветеранам, а волонтеры передали их в канун праздника вместе с остальными памятными подарками.

Мероприятие состоялось под эгидой Года единства народов России. Юные гости пришли на мастер-класс в национальных костюмах народов, проживающих на территории Оренбургской области, среди них — чуваши, татары, башкиры, русские и другие.

Завершили мероприятие экскурсией в музей предприятия, где представлены артефакты времен Великой Отечественной войны и фотографии военных лет. В музейном пространстве ребята смогли также рассмотреть макет советского истребителя «Як-9» и сделать памятные фотографии.

В рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» и в преддверии Дня Победы «Оренбургнефть» ежегодно организует встречи с ветеранами, эколого-патриотические акции, спортивные мероприятия и творческие конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти и формирование духовных и патриотических ценностей у подрастающего поколения.

Справка. Корпоративная программа «Платформа добрых дел» объединяет свыше 108 тысяч работников «Роснефти». Силами волонтеров компании за 2025 год было реализовано около 1700 социальных проектов и мероприятий. Корпоративное волонтерство имеет большое значение для решения общественно значимых задач в регионах присутствия «Роснефти» и охватывает различные направления: гуманитарное, социальное, спортивное и экологическое.