Волгоград, 6 мая, 2026, 16:19 — ИА Регнум. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники волгоградского научного института «Роснефти» приняли участие в озеленении территории историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва». Сотрудники института подготовили площадку и высадили саженцы сосны на легендарных склонах главной высоты России.

Мамаев курган и мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» — это летопись несокрушимого мужества и стойкости советского народа в один из самых судьбоносных периодов Великой Отечественной войны. Непокоренный Сталинград известен во всем мире как город-легенда, а его главная высота хранит память о тысячах павших героев. Каждое высаженное здесь дерево — олицетворение глубочайшего почтения и памяти поколений.

Волонтеры института возродили традицию и ежегодно принимают участие в благоустройстве и озеленении территории мемориального комплекса, в общей сложности на Мамаевом кургане высажено более 350 саженцев хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Зеленые насаждения сегодня формируют природный каркас мемориала, подчеркивая его величие и торжественность.

Для каждого участника этого мероприятия большая честь — внести личный вклад в благоустройство поистине священного места и отдать дань памяти бессмертному подвигу павших героев. Мы помним! Мы гордимся!