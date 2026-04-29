Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 29 апреля, 2026, 14:36 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в поселке Усть-Порт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края построены современные двухквартирные жилые дома.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Новое жилье позволит значительно улучшить жилищные условия коренного населения поселка. Дома построены с использованием современных теплоизоляционных материалов, которые способны сохранять комфортную температуру внутри помещения даже при экстремально низких температурах. Это является важным фактором для территории Заполярья, где большую часть года сохраняются устойчивые минусовые температуры и лежит снег.

Благодаря системе организации строительных работ и поэтапному контролю качества каждый дом возводился в кратчайшие сроки и с учетом индивидуальных потребностей семей новоселов. Во всех домах есть кладовые, котельные и двойной тамбур.

Поселку Усть-Порт в этом году исполняется 110 лет. Здесь проживают представители трех этносов коренных малочисленных народов Севера — ненцы, долганы и энцы. Многие продолжают вести традиционный уклад жизни предков-кочевников — занимаются разведением оленей, рыболовством и промысловой охотой.

Всего за последние несколько лет при поддержке нефтяников 67 семей северян переселились в новые квартиры и дома. Кроме того, «РН-Ванкор» передал оленеводам Таймыра 17 балков — передвижных домиков на полозьях, которые используются для кочевок и проживания в тундре.

Сохранение традиций и культуры коренных народов Севера является важным направлением социальной политики «Роснефти». Предприятия компании реализуют различные проекты в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, улучшают материально-техническую базу муниципалитетов и социальных учреждений в районах исконного проживания коренных народов.

Справка. «РН-Ванкор» — дочернее предприятие НК «Роснефть» — является оператором крупнейшего нефтегазодобывающего проекта «Восток Ойл», в который входят месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров на севере Красноярского края.