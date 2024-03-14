Материалы с тегом «Строительство»
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале. Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ...
14 марта 2024
Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
Президент России Владимир Путин 14 марта дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом говорится на сайте Кремля. «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы даём старт сразу двум масштабным, значимым проектам — созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной...
14 марта 2024
В Черёмушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ — Собянин
В московском районе Черёмушки проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории (КРТ). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. «Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное...
14 марта 2024
Российский «Леруа Мерлен» переименовал юрлицо в «Ле Монлид»
Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) переименовала российское юридическое лицо в «Ле Монлид». Об этом стало известно 6 марта. Менять в том числе бренд пока не будут. Смена юридического лица уже отразилась в едином госреестре юрлиц, смену названия произвели в процессе...
6 марта 2024
За год в Москве появятся 14 крупных спортивных сооружений
В 2024 году в Москве начнётся строительство 14 новых объектов спортивной инфраструктуры, сообщается 29 февраля в официальном блоге столичной мэрии. «В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры. Семь из них возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, ещё семь...
29 февраля 2024
В Эстонии нашли неожиданное применение бункерам у границы с Россией
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил жителям республики хранить варенье и картошку в бункерах, которые планируют построить на границе с Россией. «Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы...
21 февраля 2024
Собянин одобрил проект строительства административно-делового центра в СЗАО
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект строительства административно-делового центра в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, сообщила 17 февраля пресс-служба мэрии Москвы. Площадь объекта составит 85,5 тыс. кв. м. Он будет расположен в шаговой доступности от станции «Хорошево»...
17 февраля 2024
Собянин: в кварталах реновации всё необходимое открывается в шаге от дома
В Москве в построенных по программе реновации кварталах порядка 600 нежилых помещений заняли кафе, банки и образовательные учреждения. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Отмечается, что в новых зданиях нежилые помещения также сданы под аптеки, сервисы, офисы и другие социально...
17 февраля 2024
Бочкарёв: в деревне Алхимово построят центр инноваций и импортозамещения
На территории Новой Москвы построят центр инноваций и импортозамещения. Под его возведение выбрали площадку на улице Сосновой в деревне Алхимово, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. «Технологический центр будет состоять из двух...
14 февраля 2024
Собянин рассказал о строительстве жилья по реновации на юге Москвы
Свыше 82 тыс. человек получат новое жильё на юге Москвы по программе реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 13 февраля в Telegram-канале. «Для них уже готовы 27 домов, в 25 началось заселение. Сейчас возводится ещё 15 новостроек, столько же — проектируется», — отметил Собянин. Мэр...
13 февраля 2024
Микрорайон со спорткомплексом и школой возведут на месте промзоны в Москве
В Москве на месте бывшей промышленной зоны «Медведково» построят микрорайон со спорткомплексом, детским садом и школой. Возведение микрорайона проводится в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), говорится на сайте правительства Москвы. По словам руководителя столичного Департамента...
12 февраля 2024
Собянин: в Донецке и Луганске в 2024 году восстановят 1237 зданий
Работы на жизненно важных объектах и инженерных сетях продолжаются в городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске, благоустраиваются общественные пространства. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 12 февраля в Telegram-канале. «В планах — восстановить и отремонтировать 1237 зданий и...
12 февраля 2024
Ефимов: в Москве появится не менее 675 тысяч рабочих мест благодаря КРТ
Порядка 675 тысяч рабочих мест создадут в столице благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Общее количество проектов вырастет со 188 до 228. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. На данный момент в...
8 февраля 2024
Хуснуллин заявил, что атака ВСУ не сорвёт строительство в Лисичанске
Восстановление города Лисичанска в ЛНР, строительство там жилья и социальных объектов будет продолжено, несмотря на атаку со стороны ВСУ. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия». По...
4 февраля 2024
Собянин расширил льготы для инвесторов, строящих объекты культуры
Дополнительные меры поддержки инвесторов одобрены в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории города Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщает 3 февраля пресс-служба столичной мэрии. Льготы для районов за пределами Третьего...
3 февраля 2024
В Ленобласти откроют новый склад Wildberries на 154 тыс. квадратных метров
В Тосненском районе Ленинградской области откроют новый склад Wildberries на 154 тыс. квадратных метров, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук. «Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать...
30 января 2024
Хуснуллин заявил о необходимости вводить в год не менее 100 млн кв. м жилья
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что каждый год в России должно вводиться не менее 100 млн квадратных метров жилья. Об этом он сообщил в ходе деловой программы Дня строительства в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. «Мы не должны понижать планку в 100 млн кв. метров», — заявил...
20 января 2024
Редкие фрески обнаружили при реставрации в Кембриджском университете
Во время реставрации Кембриджского университета на крыше одного из зданий обнаружили фрески с изображением Христа, сообщили газета Independent. Они были скрыты под штукатуркой почти 300 лет. Произведение искусства, прославляющее покровителя королевского колледжа Иисуса Христа, нашли в самой старой...
9 января 2024
Охлаждение к лету. Что будет с ипотечным рынком в 2024 году
В 2023 году проценты по ипотеке побили рекорды — только с июня по декабрь «средняя температура» на рынке жилья выросла с 7,5% до 16%. «Поблагодарить» за это стоит регулярное повышение ключевой ставки Центробанка. Кроме того, ЦБ решил ограничить выдачу кредитов на жильё с околонулевой ставкой от...
4 января 2024
Набиуллина рассказала о будущем льготной ипотеки
Несмотря на ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, она не станет чем-то необычным. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, прекратит своё действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная...
25 декабря 2023