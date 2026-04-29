Воронеж, 29 апреля, 2026, 09:41 — ИА Регнум. На АЗС «Роснефть» в Воронеже и Ельце прошли акции, посвященные Международному дню кофе. В ходе тематического дня посетители автостанций дегустировали кофе, а также принимали участие в викторине, посвященной истории одного из самых популярных напитков у автотуристов.

Все участники викторины получили памятные сувениры и узнали больше о туристических автомобильных маршрутах «Роснефти» по Воронежской области. Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

Между «Роснефтью» и регионом действует меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма, в рамках которого уже были представлены шесть маршрутов для путешествий на автомобиле. В них включены популярные туристические места, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс. Среди них музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костенки», парки «Нелжа. Ру» и «Белый колодец», Воскресенский Белогорский мужской монастырь, пещерные храмы, Воронежский заповедник им. В. М. Пескова, Воронежский океанариум, а также исторические города области Острогожск, Бобров, Богучар, Павловск. Часть маршрутов размещена на информационно-сервисной платформе «Роснефти» — «Горизонты России».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В Воронежской области расположено около 80 АЗС сети «Роснефть». Из них 15 АЗС находятся на федеральной трассе М-4 — основной транспортной артерии региона, по которой жители Центральной России едут на юг страны. Компания последовательно обновляет объекты розничной сети, развивая кафе под собственной торговой маркой «Зерно». На сегодняшний день в новом формате работает каждая третья станция «Роснефти». Обновленные АЗС встречают своих клиентов в 39 регионах страны.

Справка. Розничная сеть «Роснефти» — крупнейшая в стране по географическому покрытию и количеству станций. В нее входит почти 3000 АЗС в 62 регионах РФ, а также в Республике Беларусь, на территории Абхазии и в Киргизии. Гостям АЗС «Роснефть» доступен широкий ассортимент товаров и услуг: от магазинов и кафе до придорожного сервиса.