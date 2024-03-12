Материалы с тегом «Торговля»
На ярмарках Москвы представили необычные продукты из разных регионов России
На межрегиональных ярмарках Москвы представлены необычные продукты практически из 40 регионов страны. Благодаря этому покупатели могут попробовать уникальную продукцию фермерских крафтовых хозяйств, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте. «Например, можно встретить...
12 марта 2024
В Донбассе и Новороссии снизились цены на значимые товары
Цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России, рассказал в интервью Луганскому агентству новостей вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что проблем с обеспеченностью продуктами питания...
6 марта 2024