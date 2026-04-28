Уфа, 28 апреля, 2026, 11:55 — ИА Регнум. Работники «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») провели традиционную акцию «Ветеранам — тепло наших сердец». Волонтеры компании поздравили фронтовиков и тружеников тыла с наступающим Днем Великой Победы.

В преддверии 9 мая по всей России чествуют тех, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны. Для ветеранов, чьи судьбы стали живой историей, внимание и забота имеют особое значение. Предприятия «Башнефти» на регулярной основе реализуют волонтерские инициативы, позволяющие выразить глубокую признательность героям за их подвиг.

Более 200 ветеранов, чьи жизни связаны с нефтяной промышленностью, с военными и трудовыми подвигами, приняли гостей — волонтеров предприятий. Ветераны делились воспоминаниями о вехах войны и последующем восстановлении экономики страны. Такие встречи стали символом живой связи поколений и искренней заботы о тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу. Волонтёры порадовали ветеранов вниманием и приятными подарками, дети работников также присоединились к поздравлениям — сделали открытки и написали искренние слова благодарности. Нефтяники также поздравили заслуженных ветеранов отрасли — представителей трудовых династий.

Акция «Ветеранам — тепло наших сердец» — часть системной поддержки фронтовиков и тружеников тыла, работавших в «Башнефти». Помимо регулярных визитов волонтеров, компания ежемесячно компенсирует расходы на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей и тружеников тыла; пенсионеры имеют возможность пройти санаторно-курортное лечение, им оказывается адресная материальная помощь.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, которое занимается добычей нефти, ее переработкой и сбытом. Ключевые активы «Башнефти», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Также «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.