Уфа, 21 апреля, 2026, 12:58 — ИА Регнум. Проектный институт «Роснефти» в Уфе провел профориентационную встречу с участниками «Движения первых». Более 60 школьников старших классов познакомились с профессией проектировщика.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Специалисты института рассказали юным гостям о применении современных технологий информационного моделирования на всех стадиях подготовки к строительству объекта: от инженерно‑геодезических изысканий местности до готового проекта.

Ребята узнали как создаются 3D-модели объектов и цифровые базы данных, которые содержат обширную информацию о материалах, характеристиках и стоимости каждого элемента. Такие модели разрабатываются как для строящихся, так и для готовых объектов, и используются на всех стадиях жизненного цикла.

Для создания информационных моделей в уфимском проектном институте разработан и внедрен единый каталог 3D-изделий. Этот инструмент позволяет кратно ускорить формирование проектной документации и повысить качество строительства за счет использования стандартизированных цифровых моделей. Сейчас в каталоге собраны более 250 тысяч изделий.

Школьникам предложили самим построить абстрактную модель из деталей конструктора, основываясь на готовых чертежах и 3D-модели. После рассказа о цифровых помощниках ребята самостоятельно смоделировали куст скважин в программном комплексе, используя численные данные о расположении скважин. Детям также продемонстрировали реальный пример 3D-модели установки предварительной подготовки газа. Этот цифровой проект включает более 90 сооружений, размещаемых на площади более 250 тысяч кв. м.

В завершение встречи полученные знания закрепили интерактивной викториной с памятными подарками от института.