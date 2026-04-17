Красноярск, 17 апреля, 2026, 13:04 — ИА Регнум. Предприятия «Роснефти», работающие в Красноярском крае, — «РН-Ванкор», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский НПЗ — приняли участие в Неделе карьеры Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева.

Студенты одного из ведущих вузов Сибири познакомились с ключевыми отраслевыми работодателями региона. Нефтяники организовали лекции, презентации, стендовые сессии, интерактивные локации и ярмарки вакансий.

Молодые специалисты «РН-Ванкор» — бывшие выпускники университета Решетнева — на встрече со студентами факультетов нефти и газа, машиностроения и химической технологии рассказали о программе адаптации для молодых специалистов, возможностях карьерного роста и работе молодежного совета предприятия.

Особый интерес у студентов вызвал интерактивный квиз на профессиональные темы, касающиеся технологий нефтедобычи, особенностей месторождений и отраслевых инноваций.

На ярмарке вакансий нефтяники представили студентам подробную информацию о востребованных профессиях, условиях прохождения практики и стажировки, а также о возможностях трудоустройства и социальных гарантиях, особенностях работы на Севере.

Красноярский край является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов страны, на его территории работают ведущие предприятия «Роснефти», что обуславливает повышенный интерес молодежи к профессиям, связанным c нефтегазовой отраслью. Активное участие нефтяников в карьерных мероприятиях вузов Красноярска и других регионов приносит ощутимый эффект благодаря живому диалогу, обмену информацией и отбору лучших кандидатов для работы на предприятиях региона.

Лучшие выпускники университетов и техникумов ежегодно вливаются в команду «РН-Ванкор». За всё время работы на предприятие трудоустроены порядка 2 тыс. молодых профессионалов. В этом году 600 будущих нефтяников получат возможность применить свои теоретические знания и набраться опыта на месторождениях Ванкорского кластера. Ежегодно практику на объектах предприятия проходят сотни студентов ведущих вузов и техникумов страны. Всего за время работы в регионе более 4 тыс. российских студентов прошли производственную и преддипломную практику в «РН-Ванкор».

Для обеспечения предприятий «Роснефти» квалифицированным персоналом в Красноярском крае уже несколько лет реализуется комплексная программа набора кадров и поддержки организаций профессионального и высшего образования. В число ключевых образовательных учреждений — партнеров проекта вошли двенадцать учебных заведений региона, включая Сибирский федеральный университет. Под потребности нефтяников региона сформированы более 30 профильных направлений обучения. Кроме того, подготовка рабочих кадров для нефтяной отрасли региона ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при активном участии предприятий «Роснефти».

Справка. Компания «Роснефть» представлена в Красноярском крае такими крупными предприятиями, как «РН-Ванкор», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский НПЗ, «РН-Бурение», «РН-КрасноярскНИПИнефть», «РН-Красноярскнефтепродукт» и др., которые являются одними из самых привлекательных работодателей в регионе.