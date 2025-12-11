Таймырский район, Красноярский край, 11 декабря, 2025, 15:41 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» завершен капитальный ремонт библиотеки средней школы №4 города Дудинка. Теперь это образовательная площадка, где школьники получают доступ к знаниям и обширным цифровым ресурсам.

В ходе проекта было полностью обновлено библиотечное пространство, установлено современное оборудование и оргтехника. Многофункциональные раздвижные стеллажи, эргономичные столы и кресла, уютные мягкие модули создают комфортные условия для чтения, обмена знаниями и неформального общения.

Во все учебные классы был проведен высокоскоростной интернет. Это позволяет расшить форматы подачи материала и сделать учебный процесс увлекательным, современным и эффективным. Теперь у школьников появилась возможность посещать виртуальные экскурсии в Эрмитаж, путешествовать по древнему Риму или изучать живые клетки в 3D.

Данный проект — один из примеров комплексного подхода «Роснефти» в области социальной ответственности. Компания уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Дочерние предприятия компании на системной основе укрепляют материально-техническую базу образовательных учреждений в регионах присутствия. Подобные проекты уже реализованы в Игарке, где городская библиотека стала высокотехнологичным культурным и образовательным пространством, точкой притяжения для горожан.

«РН-Ванкор» на севере Красноярского края реализовало более 160 социально ориентированных проектов, непосредственно влияющих на повышение качества жизни населения региона. Они нацелены на развитие инфраструктуры, модернизацию учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Справка. ООО «РН-Ванкор», дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», является оператором масштабного проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края. В него входят 60 лицензионных участков, включая 14 месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров.