Материалы с тегом «Книги»
В Госдуме исключили запрет классической литературы из-за закона об ЛГБТ*
Закон о борьбе с пропагандой идей ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) не угрожает классической литературе в России, заявил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. «Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга...
21 февраля 2024
В России представили книгу историка Мясникова о Владимире Путине
В Москве состоялась презентация книги о президенте РФ Владимире Путине историка Александра Мясникова «Владимир Путин. Из летописи XXI века». Об этом ИА Регнум рассказали издатели книги. Отмечается, что книга из серии «Собиратели земли русской» познакомит читателей с историческими процессами в...
15 февраля 2024
В России упали продажи книг писателя Стивена Кинга на 22% за прошедший год
За минувший год в России зафиксировано сокращение продаж книг американского писателя Стивена Кинга на 22%. Об этом говорится в итоговой презентации издательской группы «Эксмо — АСТ». Так, за 2023 год россияне купили 782 498 книг Кинга, что на 22% ниже по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что...
14 февраля 2024
В Харькове облили краской магазин за призыв сдать русские книги
Неустановленные лица в Харькове облили краской книжный магазин, который разместил объявление о приёме на макулатуру книг на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Фокус». «В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — говорится в материале...
14 февраля 2024
Глава комитета Госдумы представил книгу «Всадники апокалипсиса»
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу «Всадники апокалипсиса», которая посвящена событиям, в России в 1917–1922 годах и их последствиям. Известный правовед создал книгу на основе документов, писем, декретов и других уникальных...
12 февраля 2024
Издательства АСТ направили на экспертизу нашумевшую книгу «Наследие»
Пресс-служба издательской группы АСТ сообщила ИА Регнум, что вызвавшую широкий резонанс книгу писателя Владимира Сорокина «Наследие» (2023) решено направить на экспертизу. 22 января стало известно, что ряд общественников и писателей возмутились содержанием нового романа Сорокина. В книге усмотрели...
новость часа
22 января 2024