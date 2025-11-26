Рязань, 26 ноября, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») провела акцию «Покорми зубра» в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Волонтеры передали в питомник три тонны сочных кормов: яблоки, морковь, тыкву, кабачки, картофель, которые особенно необходимы в холодное время года для подкормки и сбалансированного питания краснокнижных животных.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры Рязанской НПК провели акцию «Покорми зубра» в Окском заповеднике

Окский заповедник более 50 лет участвует в международной программе по восстановлению популяции чистокровного кавказско-беловежского зубра. Лесной великан относится к древнему виду животных. Парнокопытное занесено в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения, сохранение его популяции — приоритетная задача питомника. В настоящее время в резервате обитает 36 зубров, в том числе 6 зубрят, родившихся в этом году. Ранее 10 зубров были переданы в Мордовский государственный природный заповедник.

Специалисты рассказали гостям об уходе за животными и показали, как и чем правильно их подкармливать. В сутки взрослый зубр потребляет от 30 до 45 килограммов пищи. В осенне-зимний период рацион великанов меняется с травоядного на древесно-кустарниковый, поэтому подкормка корнеплодами важна для их здоровья и сохранения популяции.

Участники акции посетили также Музей природы заповедника, где представлена экспозиция мещерской фауны из почти 200 предметов. Тематические диорамы и аудиозаписи голосов зверей и птиц дают представление о животном мире заповедника. С помощью интерактивной панели волонтеры совершили виртуальный тур по разным уголкам резервата: познакомились с его ландшафтами и водными объектами, редкими видами растений и животных.

С Окским заповедником Рязанская НПК сотрудничает уже более 25 лет. Завод регулярно оказывает помощь в закупке корма для животных, поддерживает публикацию сборников научных трудов сотрудников. При поддержке предприятия в заповеднике отремонтирован музей и визит-центр, пополнен транспортный парк — закуплены шесть снегоходов, моторное судно. Техника используется для мониторинга животных, охраны и патрулирования территории заповедника, а также для борьбы с браконьерством. Совместно со специалистами Окского заповедника нефтяники регулярно проводят открытые экологические уроки для студентов и школьников.

Справка. Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения природного комплекса Мещеры. На его территории обитают 123 вида животных, занесенных в Красную книгу Рязанской области, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. Здесь произрастают 917 видов сосудистых растений.

В заповеднике действуют два питомника: журавлей и зубров. За годы работы питомник вырастил 783 журавля и 318 зубров, выпущенных по всему миру, помимо этого, за время работы в зубрятнике родилось 513 телят.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая «спортивный» Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.