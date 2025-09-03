Волонтеры «Роснефти» провели экологические акции в СЗФО

Санкт-Петербург, 3 сентября, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Волонтеры компании «РН-Северо-Запад» (входит в структуру «Роснефти») организовали в Северо-Западном федеральном округе плоггинг-забеги, участники которых совместили бег с уборкой мусора. Всего в ходе двух экологических мероприятий, которые состоялись на территории Ленинградской и Архангельской областей, волонтеры собрали около 2,3 т мусора.

В Гатчинском районе Ленинградской области активисты предприятия совместно с членами своих семей преодолели маршрут длиной четыре километра по экотропе «Лазурные воды», очистив ее территорию от упавших деревьев и бытовых отходов. В городе Северодвинске Архангельской области эковолонтеры пробежали дистанцию протяженностью более двух километров вдоль берега Белого моря, собрав 30 мешков бытового мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». В рамках корпоративных программ «Платформа добрых дел» и «Волонтер «Роснефти» сотрудники компании со своими семьями ежегодно организуют акции по уборке природных территорий, высадке деревьев, очистке водоемов, способствуют сохранению природного наследия и повышению качества жизни в регионах присутствия.

Работники «РН-Северо-Запад» принимают активное участие в различных экологических акциях, в том числе федерального уровня, таких как «Сад памяти», «Чистый берег», «Зеленая Россия», «Вода России» и других. Летом этого года волонтеры предприятия очистили от мусора берег Финского залива в Кронштадте, Тарховский пляж в Сестрорецке и берег реки Красненькой в Санкт-Петербурге.

Справка. «РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие компании «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей.