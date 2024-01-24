Материалы с тегом «Лёгкая атлетика»
Чемпионку России по лёгкой атлетике Макаренко выгнали со сборов
Трёх российских легкоатлетов выгнали со сборов национальной команды в Новогорске. Об этом сообщила многократная чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Макаренко. Она рассказала, что её вместе с барьеристом Артёмом Макаренко и многоборцем Арсением Елфимовым выгнали со сборов из-за пропуска...
24 января 2024
Умер бывший главный тренер сборной России по лёгкой атлетике
Бывший главный тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Валерий Куличенко умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила 16 января пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики на своём сайте. В федерации выразили соболезнования родным и близким Куличенко и пообещали...
16 января 2024
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир «Рождественские старты», который проходит в Екатеринбурге. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,89 метра. Второй стала Кристина Королёва, третьей — Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра, но...
7 января 2024
Российский легкоатлет Савлуков превысил рекорд Европы
Российский легкоатлет Савелий Савлуков превысил рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении. Спортсмен пробежал дистанцию за 1 минуту 15,09 секунды. Предыдущий рекордсмен — немец Нико Мотчебону преодолел это расстояние за 1 минуту 15,12 секунды в феврале 1999 года. Теперь рекорд российского...
7 января 2024
Осуждённый за убийство бегун-паралимпиец Писториус вышел из тюрьмы по УДО
Осуждённый за убийство южноафриканский бегун-паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом 5 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на Департамент исправительных учреждений ЮАР. «Департамент подтверждает, что Писториус был условно-досрочно освобождён...
5 января 2024
Олимпийский призёр в прыжках с шестом Сидорова завершила спортивную карьеру
Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила в своём Telegram-канале о завершении спортивной карьеры. «Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала...
9 декабря 2023
Шубенков заявил, что не удивился недопуску легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Заявление главы Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяна Коу о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Париже цинично, но не вызывает удивления. Об этом 9 декабря заявил победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. «Вчера заявление сначала...
9 декабря 2023
Ассоциация лёгкой атлетики не допустила российских спортсменов к Олимпиаде
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала отменять ранее принятое решение об отстранении российских спортсменов от соревнований, сообщил 8 декабря глава организации Себастьян Коу. Участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже российские легкоатлеты не будут, сказал он...
8 декабря 2023
Осуждённого за убийство бегуна-паралимпийца Писториуса выпустят по УДО
Осуждённому за убийство южноафриканскому бегуну-паралимпийцу Оскару Писториусу удовлетворили заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом 24 ноября сообщило агентство France Presse со ссылкой на официальное заявление. Отмечается, что департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил...
24 ноября 2023
Кениец установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию
Кенийский легкоатлет Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за два часа и тридцать пять секунд, сообщило 8 октября NBC Sport. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 м и побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге, установленный на Берлинском...
8 октября 2023
Украинская легкоатлетка выкрикнула нацистский лозунг на чемпионате мира
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира в Будапеште выкрикнула лозунг украинских нацистов. По окончании соревнований Магучих пошла к трибунам праздновать победу. Её тренер Татьяна Степанова, находившаяся на трибуне, выкрикнула националистический лозунг «слава...
28 августа 2023
Ямайский легкоатлет бежал со стеклом в глазу на ЧМ в Будапеште
Ямайский спортсмен Эндрю Хадсон бежал со стеклом в глазу на ЧМ по лёгкой атлетике, сообщил TMZSports. «Я не вижу правым глазом, но со мной все в порядке», — сказал Хадсон после забега. Он также рассказал, что доктор вымыл несколько осколков стекла. Инцидент произошёл 24 августа, когда Хадсона и...
25 августа 2023
Кабаева: спортсмены из России должны иметь право выступать под своим флагом
Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева. Таким образом она прокомментировала решение исполнительного комитета Международной...
20 июля 2023
Легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу
Российский легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу. Об этом 25 июня сообщил тренер спортсмена Сергей Клевцов. «Сергей сломал ключицу, он упал с мотоцикла», — приводит его слова РИА Новости. Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, чемпионом...
25 июня 2023
Олимпийская чемпионка Тори Боуи умерла в 32 года
Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет, сообщила пресс‑служба спортивного агентства Icon Management. «Мы с прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру», — говорится в...
3 мая 2023