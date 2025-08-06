Рязань, 6 августа, 2025, 16:28 — ИА Регнум. «Роснефть» совместно с гоночной командой LADA Sport ROSNEFT организовала для школьников Рязани экскурсию на пятый этап чемпионата России по картингу, который прошел на гоночной трассе «Атрон» в Рязанской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала день автоспорта для детей

В дни соревнований дети посетили боксы команды, познакомились с профессиональной гоночной техникой, пообщались с пилотами юношеской команды LADA Sport ROSNEFT Junior и поддержали гонщиков в ходе заездов на треке.

Спортсмены рассказали ребятам, как организована работа в коллективе, какими навыками и знаниями должен обладать гонщик, раздали автографы и провели фотосессию с юными поклонниками. Дети подарили гонщикам свои рисунки на тему автоспорта, а также пожелали молодым спортсменам ярких выступлений и побед.

В рамках мероприятия для школьников также была организована отдельная развлекательно-познавательная программа с посещением мастер-классов и творческих площадок.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организовала день автоспорта для детей

Картинг — первая ступень мирового автоспорта. «Роснефть» и команда LADA Sport ROSNEFT много лет совместно поддерживают этот вид спорта, открывая молодежи дорогу в мир профессиональных гонок. Гоночная команда выигрывала чемпионат России по картингу на протяжении трех последних лет.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда добилась внушительных результатов во всех классах кольцевых гонок, ралли и картинге, завоевав 45 чемпионских титулов. Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing, обеспечивающее повышенную защиту двигателя в экстремальных условиях соревнований. Именно его LADA Sport ROSNEFT неизменно использует в двигателях своих болидов. Технологии, испытанные на гоночных трассах, доступны автомобилистам. Топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».