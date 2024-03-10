Материалы с тегом «Автогонки»
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Саудовской Аравии
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу во втором в текущем сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили на официальном сайте чемпионата. Второе место занял его партнёр по команде и мексиканский пилот Серхио...
10 марта 2024
Пилот Ferrari Сайнс пропустит гран-при Саудовской Аравии из-за аппендицита
Испанский автогонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс пропустит оставшуюся часть второго этапа Гран‑при Саудовской Аравии из-за операции. Об этом сообщили на официальном сайте команды. Ранее спортсмена госпитализировали с приступом аппендицита. После обследования медики приняли решение об операции...
8 марта 2024
Red Bull отстранил обвинившую руководителя сотрудницу команды «Формулы-1»
Сотрудницу команды Red Bull «Формулы-1», обвинившую своего руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, отстранили от работы. Об этом стало известно 7 марта. От официальных комментариев команда отказалась. Об отстранении сообщило издание The Telegraph. Кристиану Хорнеру — 50 лет, он...
7 марта 2024
Отец Ферстаппена призвал главу команды «Ред Булл» уйти в отставку
Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами. Об этом сообщило британское издание Daily Mail. «В команде существует напряжение, пока он...
3 марта 2024
Сайнс занял первое место в третьей практике Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Испанский гонщик команды «Формула-1» «Феррари» Карлос Сайнс 1 марта занял первое место в третьей части свободных заездов на Гран-при Бахрейна. В лучшем из своих кругов Сайнс показал время 1 минута 30,824 секунды. Второе место в третьей части свободных заездов занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо...
1 марта 2024
Российско-китайские автогонки прошли на льду Амура
Двухдневный II Международный фестиваль зимних видов спорта завершился 25 февраля на Амуре соревнованиями российских и китайских автогонщиков. «Амур объединяет!» стал лозунгом фестиваля зимних видов спорта на льду пограничной реки в Благовещенске. В ледовых гонках на Амуре приняли участие спортсмены...
25 февраля 2024
Умер экс‑владелец команды «Формулы‑1» Уилсон Фиттипальди
Бывший владелец команды «Формулы-1» Уилсон Фиттипальди скончался после двух месяцев в коме. Гонщик находился в коме в одной из бразильских клиник. Об этом сообщил портал F1i. Фиттипальди также был пилотом гонок «Формула-1» с 1972 по 1975 год. Совместно со своим младшим братом создал единственную в...
24 февраля 2024
Главу «Ред Булл» Хорнера 8 часов допрашивали из-за жалоб сотрудника
Руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера допросили по делу о неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц. Слушание в Лондоне длилось более восьми часов. Об этом сообщил телеканал Sky Sports. В ходе слушания функционер заявлял, что полностью не признаёт вину и хочет очистить своё...
10 февраля 2024
Гонщик Хэмилтон назвал переход в «Феррари» исполнением детской мечты
Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для него переход в «Феррари» — исполнение детской мечты. «Я чувствую, что мне невероятно повезло: после того, как я добился работы с «Мерседесом», того, о чём в детстве мог только мечтать, теперь у меня...
3 февраля 2024
СМИ узнали, сколько Хэмилтон будет получать в «Феррари»
Британский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет получать в итальянской команде «Феррари» €50 млн в год. Об этом 2 февраля сообщило издание RMC Sport. Отмечается, что в августе Хэмилтон заключил с «Мерседесом» двухлетнее соглашение по схеме «1+1», причём его зарплата была...
2 февраля 2024
Сотрудников «Мерседеса» уведомили об уходе чемпиона Хэмилтона
Команде «Мерседес» сообщили о переходе семикратного чемпиона «Формулы-1» 39-летнего британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в конце 2024 года. Об этом написал Sky Sports. Планируется, что пилот Хэмилтон перейдёт в итальянскую команду в 2025 году. Гонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. Он...
1 февраля 2024
СМИ: Льюис Хэмилтон перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари»
Британский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может подписать контракт с итальянской командой «Феррари». Об этом 1 февраля сообщила испанская газета AS. По информации издания, Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2025 году. Предполагается, что в «Феррари» он заменит испанца...
1 февраля 2024
Испанский автогонщик в 61 год в четвёртый раз выиграл ралли «Дакар»
Испанский автогонщик Карлос Сайнс — старший стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачёте внедорожников. Соревнования прошли в Саудовской Аравии с 6 по 19 января. По итогам 12 этапов 61-летний испанский гонщик показал результат 48 часов 15 минут 18 секунд. Второе место занял бельгиец Гийом де...
19 января 2024
Испанский мотогонщик Фалькон погиб в ходе ралли «Дакар»
Мотогонщик Карлес Фалькон из Испании умер от травм, полученных в результате аварии на ралли «Дакар». Сообщение об этом опубликовала 15 января команда TwinTrail Racing. Фалькон получил травму головы 7 января, когда упал с мотоцикла в конце второго этапа ралли-марафона. Первую помощь ему оказали на...
15 января 2024
Семья Шумахера рассказала о состоянии бывшего пилота «Формулы-1»
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, как прежде. О состоянии бывшего гонщика в интервью Bild рассказал брат Шумахера Ральф. Он добавил, что этот несчастный случай изменил их семью и стал дня него очень болезненным и тяжёлым опытом. Ральф...
27 декабря 2023
Ферстаппен выиграл заключительный этап «Формулы-1» в Абу-Даби
Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа чемпионата мира. Второе место занял представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Замкнул тройку пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Эта...
26 ноября 2023
Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе. Как победил Ферстаппен
Этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе состоялся на новой уличной трассе впервые за 40 лет. 21-й этап чемпионата мира сезона 2023 завершился победой нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Заезд начался с его битвы с монегаском из команды «Феррари» Шарлем Леклером — в первом же...
19 ноября 2023
Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен выиграл 21-й этап чемпионата мира — 2023 — Гран-при Лас-Вегаса. Второе место занял представитель Монако Шарль Леклер из команды «Феррари». Третьим стал коллега Ферстаппена по «Ред Булл»...
19 ноября 2023
Гонщик «Феррари» Леклер победил в квалификации «Формулы-1» в Лас-Вегасе
Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер победил 18 ноября в квалификации Гран-при Лас-Вегаса чемпионата мира по «Формуле-1» 2023 года. Второе место занял его коллега по команде Карлос Сайнс — младший. Во время проезда по прямой на городской трассе дренажная решётка сорвалась с петель и разбила его...
18 ноября 2023
Канализационный люк сорвал тренировку «Формулы-1» в США
Первый тренировочный заезд этапа Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе завершился досрочно из-за того, что на городской дороге, по которой проходит трасса, оторвался канализационный люк. Об этом 17 ноября сообщили на странице чемпионата в соцсети X (бывш. Twitter). Свободную тренировочную практику...
17 ноября 2023