Уватский район, Тюменская область, 15 июля, 2025, 11:28 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») на территории Туртасской школы Уватского района Тюменской области состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки. Проект реализован в рамках соглашения между НК «Роснефть» и правительством Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Тюменской области открылась спортивная площадка

«Роснефть» активно поддерживает социальные инициативы, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах присутствия. Компания уделяет большое внимание спортивным и образовательным проектам.

Новый объект площадью 1200 кв. м — современная арена для занятий баскетболом, мини-футболом и другими командными видами спорта. Благодаря профессиональному оборудованию созданы комфортные условия для тренировок и соревнований. Спортивная площадка оснащена специальным резиновым покрытием, которое обладает амортизирующими свойствами и обеспечивает идеальное сцепление с обувью, безопасность и удобство в разных погодных условиях. Система освещения позволяет проводить занятия в любое время суток, для болельщиков предусмотрена благоустроенная трибуна с навесом.

Школьники и местные жители получили возможность в шаговой доступности заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму. Площадка стала точкой притяжения для всех поколений, предлагая возможности для командных и индивидуальных занятий.

Ранее благодаря помощи нефтедобывающего предприятия в Уватском районе оборудованы детские игровые площадки, благоустроены зоны для культурного и активного отдыха на площади Нефтяников, скейт-парк. В 2023 году в Тюмени на набережной открыт уличный турниковый и тренажерный комплекс, один из самых больших в городе.

Справка. ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. кв. км.