Архангельск, 1 июля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» приняли участие в IV гастрономическом фестивале северных традиций «Еда поморская», который прошёл в Архангельске. Гостям мероприятия был представлен уникальный маршрут для автотуристов по Архангельской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» рассказали о маршруте для автопутешествий по Поморью

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

На фестивале был установлен фирменный фудтрак «Роснефти» — мобильное кафе под собственным брендом «Зерно», где гости могли попробовать новое меню блюд и напитков на основе рыбных деликатесов и северных ягод от шеф-повара АЗС «Роснефть».

Кроме того, была организована работа интерактивной площадки «Путешествуем на Север с АЗС «Роснефть». На ней проводились различные тематические игры, викторины и мастер-классы, а также рассказывали гостям фестиваля об автомаршруте «Дорога на Русский Север».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» рассказали о маршруте для автопутешествий по Поморью

«Роснефть» и правительство Архангельской области представили проект «Дорога на Русский Север» еще в 2023 году. Уникальный маршрут включает знаковые достопримечательности Поморья, самые живописные природные ландшафты, наиболее интересные локации, где можно познакомиться с уникальным культурным наследием и традициями Русского Севера. Ценители смогут отведать блюда местной кухни и посетить беломорские спа-центры.

Дополнительные направления из Архангельска включают посещение пещер, песчаных кос, карстовых лог и самобытных северных деревень Пинежского района. Для знакомства с традициями поморов автомобилистам предлагается посетить аутентичные деревни на беломорском побережье Онежского района и остров-камень Кий в Белом море.

Протяженность автомаршрута «Дорога на Русский Север» от Вельска до Архангельска составляет 550 км. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды оптимально путешествовать по федеральной автодороге М-8. По маршруту расположены АЗС «Роснефть», где путешественники могут комфортно отдохнуть в пути, приобрести нужные в дороге товары и сувениры местного производства — знаменитые северные пряники, напитки на основе северных ягод и местные сладости.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» рассказали о маршруте для автопутешествий по Поморью

Справка. Розничная сеть «Роснефти» — крупнейшая в стране по географическому охвату. В нее входит почти 3000 АЗС в 62 регионах РФ. Гостям АЗС «Роснефть» доступен широкий ассортимент товаров и услуг: от магазинов и кафе до придорожного сервиса. Например, можно остановиться на ночь в придорожных отелях при АЗК и многофункциональных комплексах компании.

«Роснефть» развивает новое направление клиентского сервиса «кафе на колесах» — фудтраки. Они доступны и в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Архангельской области по направлению к Белому морю.

«Роснефть» и министерство по культуре и туризму Архангельской области подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого продолжают работу над совместными проектами, направленными на развитие внутреннего автотуризма.

В 2023 году «Роснефть» запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». С её помощью спланировать путешествие по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефть» можно в режиме конструктора. Сейчас туристам доступны уже 14 разработанных маршрутов, регионального и федерального масштабов, в том числе и по Архангельской области.