Самара, 4 июня, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Сотрудники корпоративного научного института в Самаре провели экскурсию для представителей российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экскурсию для школьников по научному институту

Ученики «Академии для одаренных детей» (г. Самара) посетили лабораторный комплекс института. Специалисты рассказали ребятам, что такое нефть, какой путь она проходит от момента обнаружения в пласте до подготовки и транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы.

В научных лабораториях школьники узнали о том, какой бывает нефть, какие ключевые параметры определяют ее физические и химические характеристики. Ребятам показали образцы нефти различных цветов и свойств, на примере химических опытов продемонстрировали, как снижают вязкость нефти и отделяют ее от воды.

Юные гости познакомились с понятием «керн», а также смогли подержать в руках образцы пород, которые были извлечены с глубины более 3 тыс. метров. Специалисты в области аналитических и технологических исследований при строительстве скважин объяснили ребятам, как бурят скважины глубиной несколько километров и какие технологии для этого применяют.

Сотрудники института также продемонстрировали уникальное оборудование, используемое в лабораториях: приборы для глубинных гидродинамических исследований скважин, хроматографии, промысловой подготовки нефти и интенсификации добычи, фильтрационных исследований и экологического мониторинга.

Участники экскурсии активно интересовались основными направлениями деятельности института, а также профильными вузами, где можно получить специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли.