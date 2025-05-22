Томск, 22 мая, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Специалисты томского научного института «Роснефти» совместно с преподавателями Томского политехнического университета (вуз — партнер компании) разработали профориентационный квест для школьников. Победители получают дополнительный баллы при поступлении в вуз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» организует «Нефтяное путешествие» для томских школьников

Игра «Нефтяное путешествие: от залежи до бензоколонки» включает командное прохождение интерактивных локаций, охватывающих основные процессы поиска, добычи, подготовки и транспортировки нефти. Участники знакомятся с нефтегазовыми профессиями и выполняют различные задания — выделяют геологические пласты на каротажной диаграмме, собирают схему трубопровода, рассчитывают экономические параметры для разработки месторождений углеводородов и другие. За прохождение каждого уровня игры команды получают часть QR-кода, который ведет к финальному туру — викторине с вопросами по пройденным темам.

Квест рассчитан на школьников 8–11-х классов, интересующихся вопросами геологоразведки, химических технологий, техносферной безопасности и другими профильными направлениями высшего образования в нефтегазовой отрасли. Главный приз победившей команды — дополнительные баллы при поступлении в университет.

Справка. В рамках стратегического сотрудничества с вузами России научный институт «Роснефти» в Томске делает акцент на развитие цифровых компетенций будущих специалистов. В 2024 году эксперты института разработали авторскую программу практико-ориентированного обучения информационным технологиям, которую уже прошли несколько студенческих групп Томского государственного университета. Также в 2024 году первые выпускники окончили уникальную для России программу подготовки главных инженеров проектов.

В 2025 году институт стал партнером образовательных программ центра цифрового моделирования, который открылся в Томском архитектурно-строительном университете.