Ангарск, Иркутская область, 20 мая, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания (входит в «Роснефть») приняла на работу более 150 студентов на социальных объектах предприятия. Взаимодействие Ангарской НХК и «Российских студенческих отрядов» способствует социальной поддержке студентов и их трудоустройству на предприятия Иркутской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Участники студенческих отрядов приступают к работе на Ангарской НХК

АНХК — одно из немногих предприятий региона, сохранивших развитую базу объектов социально-культурной сферы, среди них базы отдыха «Ангара» и «Утулик», а также загородные лагеря отдыха «Юбилейный» и «Здоровье». В них ежегодно оздоравливается около 35 тысяч жителей Приангарья.

В рамках сотрудничества предприятия и молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» соискатели трудоустраиваются вожатыми и в ряде сервисных направлении. Для студентов это возможность не только заработать в период летних каникул, но и приобрести первый трудовой опыт, зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем и уже со студенческой скамьи развивать профессиональную карьеру.

Молодежная политика «Роснефти» нацелена на привлечение на работу в компанию молодых квалифицированных специалистов и их эффективную адаптацию на производстве. Так, в 2024 году на предприятиях компании прошли практику более 420 студентов вузов. Свыше 100 выпускников были трудоустроены и получили статус «молодой специалист», который дает дополнительные возможности для развития профессиональных компетенций.

Справка. АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 280 наименований с учётом сортов и марок.

АНХК сотрудничает с ведущими профильными вузами региона в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа — вуз/суз — предприятие», обеспечивающей постоянный приток в компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. Студенты профильных специальностей ежегодно проходят на предприятии производственную и преддипломную практику, а многие трудоустраиваются в компанию еще до окончания учебы.