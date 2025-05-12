Красноярск, 12 мая, 2025, 14:48 — ИА Регнум. «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (добывающие активы «Роснефти») организовали в Красноярске легкоатлетический забег «Путь Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортивно-патриотическая инициатива объединила более двухсот нефтяников и членов их семей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Красноярске забег в честь юбилея Великой Победы

Участники забега почтили память героев и преодолели 1945 метров — дистанцию, которая символизирует год Великой Победы. На протяжении бегового маршрута были установлены флаги с обозначением главных исторических вех. Завершили патриотическую акцию праздничным концертом с участием призеров корпоративного фестиваля «Энергия талантов», все спортсмены и болельщики получили памятные сувениры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Красноярске забег в честь юбилея Великой Победы

Дочерние предприятия «Роснефти» в честь юбилея Великой Победы организуют патриотические мероприятия, в том числе спортивные, и активно участвуют в них. Компания развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. В общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни» участвует более 111 тыс. работников компании. Свыше 60 тыс. ежегодно соревнуются в различных видах спорта регионального и федерального уровней.