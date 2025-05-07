Саратов, 7 мая, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Саратовский НПЗ (входит в «Роснефть») организовал в г. Саратове выставку с рисунками детей, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Творческая выставка в Саратове: Великой Победе посвящается

Экспозиция с творческими работами расположена на прогулочной аллее набережной Космонавтов. Набережная является визитной карточкой Саратова — Города трудовой доблести. Почетное звание присвоено городу за массовый трудовой героизм и мужество саратовцев, проявленные при организации оборонных производств, госпиталей, формировании материально-технической базы армии в годы Великой Отечественной войны.

С помощью художественных работ авторы выразили глубокую благодарность героям фронта и тыла, всем тем, кто приближал долгожданную Победу. Юные художники нарисовали победную весну 1945 года — «тот радостный май», подвиги наших солдат и грозное оружие, с помощью которого бойцы нанесли врагу сокрушительное поражение, своих прадедов — героев, которых они видели только на фотографиях, но о которых будут всегда помнить и передавать эту память уже своим детям и внукам.

Сотрудники Саратовского НПЗ в преддверии юбилея Победы организуют большое количество патриотических акций и мероприятий, среди них уроки мужества с учащимися школ Заводского района, экскурсии в музей трудовой и боевой славы предприятия, легкоатлетический забег «Марафон Победы», автопробег от мемориала героям фронта и тыла завода до памятника воинам-водителям и другие.

«Роснефть» активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.

Справка. В 1942–1943 годах Саратовский НПЗ подвергался ожесточенным бомбардировкам вражеской авиации. Согласно секретной директиве Гитлера завод был включен в список стратегических предприятий, которые фашисты планировали уничтожить в первую очередь.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Творческая выставка в Саратове: Великой Победе посвящается

На завод было сброшено: 3500 фугасных бомб весом 250–500 кг (неразорвавшихся бомб — 60 шт.), маленькие фугасные бомбы (25–50 кг) не поддавались учету. Предприятие было разрушено на 80%. Героическими усилиями коллектива было восстановлено в рекордно короткие сроки, что позволило возобновить снабжение фронта горючим. Всего в годы войны Саратовский НПЗ произвел четверть топлива в стране.

В сводке военного времен говорится: «Завод № 416 им. Кирова, несмотря на разрушения от вражеских бомбардировок в июне 1943 года, уже в начале июля запустил 40% мощностей, к концу месяца государственный план по выпуску бензина был перевыполнен, в конце года фронту сверх плана было дано более 67 тыс. тонн бензина».

За свой подвиг коллектив предприятия награжден орденом Отечественной войны I степени, и ему передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны.