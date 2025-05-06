Новокуйбышевск, Самарская область, 6 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Работники Новокуйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий «Роснефти») провели субботник на более чем шести тысячах квадратных метров городских улиц, аллей и скверов.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» благоустроили Новокуйбышевск к 80-летию Победы

На уборку и благоустройство городских территорий вышли более 600 заводчан. Экологическая акция прошла на самом длинном в городе проспекте Победы, Аллее Победы и территории вокруг Триумфальной арки, улице 50-летия НПЗ и многих других. Всего волонтёры собрали и вывезли с использованием заводской спецтехники более 100 кг природного мусора — сухостоя и листвы.

Исторический центр Новокуйбышевска — площадь имени первого директора предприятия Г. И. Гореченкова уже много лет находится под патронажем работников завода. Площадь — знаковое место для всех горожан — была благоустроена при поддержке предприятия: обновлено плиточное покрытие, установлены новые скамьи и вазоны. Сотрудники завода вместе со своими детьми высадили на прилегающей территории кусты можжевельника.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» благоустроили Новокуйбышевск к 80-летию Победы

Новокуйбышевский НПЗ вносит весомый вклад в благоустройство города, реализует экологические, социальные, исторические и культурные проекты. В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры предприятия организовали ряд патриотических акций: литературные чтения с изданием сборника воспоминаний фронтовиков для студентов и школьников, выставку, посвящённую городам-героям и ветеранам завода — полным кавалерам Ордена Славы, поэтический марафон, семейный патриотический фестиваль.