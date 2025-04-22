Оренбург, 22 апреля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (входит в добывающий актив «Роснефти») в преддверии празднования 80-летия Великой Победы открыла фотовыставку «Нефть — фронту» в городском парке г. Бузулука.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла фотовыставку «Нефть — фронту» в Оренбургской области

Экспозиция представляет собой коллекцию из 30 исторических фотографий 40-х годов, которые рассказывают о трудовом подвиге оренбургских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. На уникальных черно-белых снимках запечатлены первые буровые установки и станки-качалки Оренбуржья, цистерны с нефтью, подготовленные к отправке на фронт, а также комсомольско-молодежные бригады и труженики нефтедобывающей отрасли. Выставка рассказывает о трудовых подвигах оренбургских нефтяников, которые своим главным девизом сделали лозунг «Каждая тонна нефти — твой удар по врагу».

В военные годы добыча предприятия увеличилась почти в десять раз, несмотря на то, что почти полторы тысячи мужчин ушли на фронт, их заменили женщины и подростки. Внедряя новые передовые технологии и инновационные подходы в организации труда, за годы войны оренбуржцы добыли порядка 1 млн тонн нефти. Нефть стала «топливом Победы», благодаря которому советская боевая техника дошла до Берлина.

В открытии городской выставки приняли участие ветераны отрасли, они поделились с юными патриотами «Движения первых» воспоминаниями и рассказами о героических событиях военных лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла фотовыставку «Нефть — фронту» в Оренбургской области

В рамках волонтёрской программы «Платформа добрых дел» и в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в течение года «Оренбургнефть» организует встречи с ветеранами, эколого-патриотические акции, спортивные мероприятия и творческие конкурсы, направление на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

Справка. АО «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча составляет более 470 млн тонн нефти.