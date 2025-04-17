Саратов, 17 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Саратовский НПЗ (входит в структуру «Роснефти») организовал в г. Саратове легкоатлетический забег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В спортивно-патриотической акции приняли участие более 50 человек — сотрудники завода, филиалов «РН-Пожарная безопасность», «РН-Учет», ИК «Сибинтек» и члены их семей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» провели в Саратове забег в честь 80-летия Победы

Спортсмены-любители преодолели пятикилометровую дистанцию со Знаменем Победы. Маршрут пролегал по парку Победы на Соколовой горе через исторические объекты мемориального комплекса.

Участники забега также почтили память героев минутой молчания, выпустили в небо белых голубей и возложили цветы к мемориалу героям фронта и тыла Саратовского НПЗ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» провели в Саратове забег в честь 80-летия Победы

«Роснефть» развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. В рамках программы «Энергия жизни» сотрудники компании принимают участие в ряде крупных спортивных мероприятий, среди которых — забеги Московского марафона, выступление на международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR, семейные спортивные мероприятия, фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» среди трудовых коллективов и другие мероприятия.