Уфа, 14 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Специалисты уфимского корпоративного института провели научно-познавательную лекцию по математике в рамках общероссийского проекта «В гостях у учёного». Участниками мероприятия стали более 80 школьников молодежного «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела для школьников «Движения первых» лекцию в Уфе

Будущим выпускникам рассказали о величайших математиках и их открытиях, а также о роли «царицы наук» в нефтегазовой отрасли. Математические модели помогают нефтяникам предсказать поведение углеводородов в различных условиях, позволяют анализировать и оптимизировать производственные процессы, принимать решения о разработке новых месторождений и многое другое.

Например, инженеры-геофизики с помощью математических методов обрабатывают данные сейсмических исследований и создают трехмерные модели подземных структур, которые помогают определить местоположение запасов нефти и газа. Бурильщики рассчитывают давление, скорость и угол наклона скважины для максимально эффективного бурения. ИТ-специалисты института внедряют инструменты математического моделирования в специализированное программное обеспечение «Роснефти», что позволяет цифровизировать процессы разработки и добычи.

Сегодня линейка наукоёмкого софта «Роснефти» состоит из 24 программных продуктов. Уникальное программное обеспечение используется для производственных задач в области проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Ученые подробно рассказали школьникам о том, какой вклад вносят математики в каждый этап разработки цифровых продуктов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела для школьников «Движения первых» лекцию в Уфе

В завершение лекции специалисты института обратили внимание ребят на нефтегазовые профессии, в которых особенно актуально знание математики. Среди них: специалист по работе с данными (дата-саентист, англ. Data Scientist), AR-специалист, БИМ-менеджер и другие специальности.

Встречи с учеными корпоративных научных институтов «Роснефти» помогают подрастающему поколению сориентироваться в профессиональном многообразии и узнавать о самых современных научных открытиях отрасли.

В этот же день прослушать увлекательную лекцию смогли сотни уфимцев. Открытая встреча для всех желающих состоялась на площадке городского коворкинга в рамках проекта «Люди науки».