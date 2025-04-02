Октябрьский, Башкирия, 2 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Работники предприятия «Башнефть-добыча» (входит в структуру «Роснефти») рассказали школьникам старших классов г. Октябрьского о героизме башкирских нефтедобытчиков, которые в годы Великой Отечественной войны снабжали Красную армию необходимым горючим.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» провела уроки мужества для учащихся «Роснефть-классов»

Школьники узнали множество любопытных фактов о находчивости нефтяников в годы войны. Например, об использовании артиллерийских стволов для строительства скважин на Туймазинском месторождении в условиях дефицита труб. Кроме того, первому промыслу «Туймазанефти» было передано на вечное хранение знамя Госкомитета обороны СССР.

В беседе особо отметили и женский труд на башкирских промыслах в 1941–1945 годах. Учитывая, что многие мужчины-нефтяники, несмотря на наличие брони, ушли на фронт, в цехах их заменили женщины. Часто это были совсем юные девушки-подростки. Они совершали настоящие подвиги. Например, женщины-операторы при обслуживании скважин ежедневно скребками очищали от парафиновых отложений стенки труб, вес которых при подъеме мог превышать сотню килограммов.

В период 1941–1945 годов на Башкирию пришлось 4,5% общесоюзной добычи нефти — 5,1 млн тонн, а также 6,5% производства топлива — 1,5 млн тонн. Помимо этого, были выпущены другие нефтепродукты — более 1 млн тонн.

Еще более глубокие представления о вкладе нефтяников в Победу воспитанники «Роснефть-классов» узнали из документального фильма «Война моторов», основанного на архивных материалах и свидетельствах современников.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.