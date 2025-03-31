Кемерово, 31 марта, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Специалисты нижневартовского научного института «Роснефти» в рамках общероссийских проектов «В гостях у ученого» и «Первые в науке» провели для школьников из общероссийского «Движения первых» научно-познавательную экскурсию по лабораториям предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Участники «Движения первых» посетили институт «Роснефти» в Нижневартовске

Экскурсия началась с посещения кернохранилища, где участники смогли увидеть и подержать в руках образцы горных пород, извлеченные из скважин, а также узнать, чем занимаются специалисты-петрофизики.

Сотрудники научного института, изучающие горные породы, рассказали ребятам о методах анализа керна и их значении для разведки новых запасов углеводородов. Школьники узнали, что керн дает возможность определить состав горных пород, через которые проходит скважина. Изучение керна позволяет измерить такие параметры, как пористость и проницаемость. Данные характеристики важны для оценки продуктивности пласта и определения перспективности месторождения.

В кернохранилище ребята также увидели коллекцию уникальных геологических находок — минералов и окаменелостей со следами фауны юрского периода.

В лаборатории нефтепромысловой химии школьникам показали, как, применяя современные технологии и оборудование, учёные исследуют физико-химические свойства и компонентный состав нефти, природного газа, дизельного топлива, бензина, конденсата, а также масел.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Участники «Движения первых» посетили институт «Роснефти» в Нижневартовске

Работа отдела полевых инженерных изысканий играет важную роль в работе института. Гостям была продемонстрирована работа переносного лазерного сканера, предназначенного для получения высокоточной объемной фотографии с переходом из 2D-проектирования в 3D.

Особое внимание на экскурсии было уделено транспорту. Ребята узнали, как снегоболотоходы и другая специальная техника помогают в работе сотрудникам отдела полевых инженерных изысканий, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности перевозок и минимизации воздействия на окружающую среду.

Экскурсии в научно-исследовательские лаборатории помогают школьникам сориентироваться в профессиональном многообразии. Посещая корпоративные научные институты, ребята знакомятся с актуальными задачами учёных «Роснефти».

Компания взаимодействует с ведущими вузами страны, трудоустраивает выпускников высших учебных заведений. Обучение, тренинги, участие в научно-технических конференциях помогают молодым специалистам адаптироваться и раскрыть своей потенциал.