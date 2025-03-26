Ачинск, Красноярский край, 26 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Волонтеры Ачинского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») запустили цикл уроков мужества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первыми участниками патриотических мероприятий стали активисты «Движения первых» — старшеклассники школ Большеулуйского района Красноярского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ачинский НПЗ открыл серию патриотических мероприятий к 80-летию Победы

В музее завода ребята познакомились с выставочной экспозицией, посвященной трудовым подвигом коллектива. Нефтяники и местные краеведы-историки рассказали о значении и героическом труде работников нефтеперерабатывающих предприятий в годы Великой Отечественной войны, входящих сегодня в структуру «Роснефти».

Волонтеры завода пригласили активистов «Движения первых» принять участие в историко-исследовательском проекте «Роснефти» «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Его цель — поиск неизвестной информации о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны. В течение года ребята, многие из которых — члены семей работников завода, будут направлять в музей АНПЗ документы, фотографии и истории о своих родственниках. Эта информация станет основой новой экспозиции музея предприятия и войдет в проект Музея Победы «Голоса Победы: оживим историю через письма с фронта».

В завершение встречи школьники посмотрели документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке «Роснефти». Кинохроника рассказывает о роли топлива в Великой Отечественной войне, а также о героической работе нефтяников в тылу, благодаря которой Красная армия бесперебойно снабжалась горючим.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ачинский НПЗ открыл серию патриотических мероприятий к 80-летию Победы

Специалисты Ачинского НПЗ в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» проводят системную работу по социально-гуманитарному и историко-культурному направлениям. В числе традиционных форматов взаимодействия — просветительские акции и уроки, которые направлены на сохранение исторической памяти, формирование у молодежи патриотических ценностей. Волонтеры предприятия совместно с краеведческим музеем разработали несколько экскурсионных маршрутов, посвященных вкладу жителей города в приближение Победы. Волонтеры предприятия планируют вовлечь в патриотические мероприятия более тысячи школьников и студентов подшефных учебных заведений региона.

Справка. Ачинский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», является единственным крупным предприятием нефтепереработки в Красноярском крае. Специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо высшего экологического класса. Продукция завода поставляется в более чем 30 регионов России.