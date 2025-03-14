Ачинск, Красноярский край, 14 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Ачинский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») выступил технологическим партнером регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы». В рамках состязаний заводчане торжественно вручили корпоративные стипендии «Роснефти» студентам Ачинского техникума нефти и газа имени Е. А. Демьяненко, показавшим высокие результаты в учебе по специальностям нефтяной отрасли. Все студенты приглашены пройти осенью стажировку на НПЗ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» вручила стипендии студентам Ачинского техникума нефти и газа

В региональном этапе чемпионата, проходившего на базе Ачинского техникума нефти и газа, более 80 учащихся средних профессиональных учебных заведений и старшеклассников Красноярского края соревновались по компетенциям «Переработка нефти и газа», «Лабораторный химический анализ», «Машинист технологических насосов и компрессоров».

Нефтепереработчики также вручили ученикам ачинских «Роснефть-классов» свидетельства о получении первой рабочей специальности — «Оператор технологических установок» и «Лаборант химического анализа». Компания реализует такие меры поддержки талантливой молодежи в регионах своей деятельности в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — вуз/колледж — предприятие».

Ачинский НПЗ провел в техникуме масштабные профориентационные мероприятия, включавшие мастер-классы по ознакомлению с нефтяной отраслью и встречи со специалистами нефтепереработки. Сегодня более половины коллектива Ачинского НПЗ — это выпускники вузов и колледжей — партнёров предприятия. Развитие материально-технической базы учебных заведений, гранты преподавателям на организацию научно-изыскательских работ и другие меры поддержки направлены на повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов.

При поддержке «Роснефти» за последние пять лет в Ачинском техникуме нефти и газа были созданы современные мастерские для подготовки специалистов полного производственного цикла: от добычи нефти и газа до контроля качества готовой продукции нефтепереработки. Высокотехнологичные тренажеры и оборудование позволяют студентам отрабатывать процессы реального производства, проводить демонстрационные экзамены, конкурсы профессионального мастерства разного уровня и чемпионаты рабочих профессий.

Справка. Красноярский край — стратегический регион присутствия «Роснефти». В регионе работают крупные предприятия компании — «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский НПЗ, научные, сервисные, сбытовые и логистические предприятия, сеть автозаправочных станций. На севере Красноярского края «Роснефть» реализует флагманский проект нефтегазодобычи — «Восток Ойл». Для подготовки квалифицированных специалистов и формирования кадрового резерва в учреждениях среднего профессионального образования региона сформированы 26 профильных направлений подготовки молодежи.