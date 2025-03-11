Красноярск, 11 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. В Красноярске состоялась церемония награждения победителей VIII всероссийского литературного конкурса с международным участием «Звезда Арктики — Умка». Ежегодно он проводится зоопарком «Роев ручей» при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Красноярске провели детский литературный конкурс

Цель конкурса — привлечение внимания к сохранению популяции белого медведя и уникальных представителей фауны Арктики. В конкурсе приняли участие 2869 юных писателей из 73 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Также были присланы работы из Китая, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Всего на конкурс поступило около 3 тысяч работ в четырёх возрастных группах и пяти номинациях: сказки, рассказы, стихотворения, эссе и очерки. 93 авторам лучших произведений вручены дипломы лауреатов конкурса, специальные призы и памятные подарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Красноярске провели детский литературный конкурс

Справка. Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой компании находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. К настоящему времени «Роснефть» патронирует 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая содержание, кормление, ветеринарное сопровождение хищников, обновление вольеров, изготовление игрушек и многое другое.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Красноярске провели детский литературный конкурс

С 2012 года «Роснефть» провела более 50 масштабных арктических экспедиций, в ходе которых учёные в том числе оценивали численность популяции белых медведей и маршруты их передвижений, собирали и анализировали биопробы хищников. Полученная информация чрезвычайно важна для будущего развития региона, поскольку белый медведь — один из видов-биоиндикаторов местных экосистем, также как северный олень, атлантический морж и белая чайка, изучением которых занимается «Роснефть».