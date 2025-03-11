Москва, 11 марта, 2025, 13:39 — ИА Регнум. «Роснефть» запустила услугу оплаты топлива через мобильное приложение «АЗС Роснефть». Бесконтактная оплата теперь доступна для участников программы лояльности «Семейная команда».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Роснефть» внедрила оплату топлива через мобильное приложение компании

Услугой уже могут воспользоваться клиенты сети АЗС «Роснефть» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Псковской и Тверской областях. В дальнейшем планируется расширение действия сервиса бесконтактной оплаты топлива в мобильном приложении «АЗС Роснефть» на всю розничную сеть компании в России.

Оплата через приложение обладает рядом преимуществ, среди которых — экономия времени и комфорт автовладельцев. Для оплаты в мобильном приложении «АЗС Роснефть» необходимо открыть вкладку «АЗС», нажать кнопку «Заправиться», выбрать колонку, вид топлива и указать желаемую сумму в рублях или объем в литрах. Оплата заказа доступна как на АЗС, работающих по системе предоплаты, так и по системе постоплаты.

Справка. Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Она охватывает 61 регион России. Сеть АЗС компании включает около 3000 станций. Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива.

Мобильное приложение «АЗС Роснефть» — удобный пользовательский инструмент, который делает поездку комфортнее и экономичнее, позволяет найти ближайшую АЗС на маршруте, узнать стоимость интересующего топлива. На главном экране содержится все необходимая информация, в том числе по виртуальной карте программы лояльности «Семейная команда», балансу баллов и уровню участия в программе.