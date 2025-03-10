Ижевск, 10 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Компания «Удмуртнефть» (работает под управлением «Роснефти» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) провела для активистов «Движения первых» профориентационную экскурсию в геологический музей предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Удмуртнефть» провела профориентационную экскурсию для школьников

Геологи «Удмуртнефти» ознакомили юных гостей с историей появления первых нефтяных месторождений в России и в частности в Удмуртии, рассказали об особых свойствах нефти, залегающей в недрах региона. Ребята с интересом осмотрели оборудование, которое применяется в нефтедобыче, и коллекцию минералов и горных пород различного происхождения.

Сегодня экспозиция музея геологии предприятия включает около 400 экспонатов. Первыми предметами экспозиции были образцы удмуртской и оренбургской нефти, горные породы и минералы. Недавно в коллекции появились керновый материал из Соликамска, драгоценный камень аметист из Уральских гор и красивейший минерал малахит из Республики Заир в Африке. Но центральное место здесь по-прежнему занимают два уникальных экспоната — керн с останками древнейших моллюсков и зуб мамонта из Республики Саха (Якутия).

В музейном пространстве специалисты «Удмуртнефти» проводят экскурсии для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов нефтяного профиля, а также молодых специалистов предприятия в рамках адаптационного курса.

Экскурсии в геологический музей и на производственные объекты предприятия позволяют молодому поколению получить представление о современной геологической науке, ознакомиться с технологиями нефтегазовой отрасли.

Профориентационная работа — одно из основных направлений социального партнёрства между «Удмуртнефтью» и образовательными учреждениями региона. Сегодня в республике функционирует семь «Роснефть-классов». Они являются первой ступенью корпоративной системы «школа — вуз/колледж — предприятие» для подготовки квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.

Предприятие ведет активное взаимодействие с «Движением первых», в том числе в рамках общероссийского проекта «В гостях у ученого». Нефтяники сотрудничают с 8 вузами Удмуртии и соседних регионов, среди которых Удмуртский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. На предприятии также реализуются различные программы социальной поддержки молодых специалистов.

Справка. ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова — крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртской Республики, обеспечивает 60% добываемого в регионе сырья. Разрабатывает 36 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики.